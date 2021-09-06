День Орловского района отпразднуют футбольным матчем, выставкой ретро-автомобилей и концертом

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В будущую субботу, 11 сентября, состоится празднование дня Орловского района. Локацией для череды мероприятий станет пгт Знаменка.

На день района запланировано сразу несколько событий. Гостям будут доступны подворья сел и деревень Орловского района, состоится выставка самоваров, сельского хозяйства, декоративно-прикладного творчества, а также выставка ретро-автомобилей. На главной сцене для всех присутствующих пройдет концерт.

В программе и товарищеский футбольный матч, и детская игровая программа, и работа фотозон, и мастер-классы. А чтобы согреться гостям предложат горячий чай на травах.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

11 сентября, 11.00

стадион пгт Знаменка

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