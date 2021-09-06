"Скрещение судеб": орловский театр Тургенева приглашает на музыкально-литературную гостиную

.

Орловский драматический театр им. Тургенева в сентября приглашает орловцев на литературно-музыкальный вечер. Театр пробует новый для себя формат литературно-музыкальной гостиной, которая получила название "Скрещение судеб", посвящена она будет поэтам Серебряного века.

Режиссером постановщиком выступила Марианна Иванова. Гости окунутся в атмосферу Серебряного века русской литературы, поэзии, познакомятся с произведениями выдающихся литераторов позапрошлого века. Первый из серии вечеров будет посвящен Марине Цветаевой.

- Стихи, танцы, музыка и песни, невероятная возможность сделать яркую фотосессию в интерьерах театра и с артистами-героями и королями Серебряного века сделают ваш вкус к литературе и музыке изысканнее, кругозор шире, культуру богаче, душу возвышеннее, - обещают гостям встречи в ОГАТ им. Тургенева.

КОГДА? ГДЕ?

25 сентября, 19.30

пл. Ленина, 2

(18+)