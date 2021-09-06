В Орловскую область поставили еще более 6 тысяч доз "Спутника V"

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В Орловскую область привезли еще одну партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Очередная партия составила 6 600 доз.

В регионе продолжается вакцинация населения от ковида, по последним данным полностью привилось порядка 180 тысяч человек, еще несколько тысяч орловцев ожидают срок для прививки вторым компонентом. При этом "Спутник V" - вакцина, которой привилось большинство жителей Орловщины.

- Вакцинация от коронавируса в регионе проводится в 28 медицинских организациях в 39 пунктах. Работают 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в организованных коллективах, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.