В Орле сгорел припаркованный у дома "Лексус"

Люксовая иномарка припаркованная у многоквартирного дома сгорела в Орле. "Лексус" пожарные тушили у минувшую субботу, 4 сентября.

ЧП случилось на Московской улице. Очевидцы происшествия позвонили в МЧС примерно в 4 утра. Когда спасатели прибыли на место, автомобиль уже был полностью объят пламенем. Огонь удалось локализовать, но сама машина сгорела. От жара повредились стекла в окнах одной из квартир на первом этаже возле месте пожара.

- Пострадавших нет. Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.