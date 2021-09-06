Станция умягчения воды в Орле обойдется дороже, чем планировалось

Строительство станции умягчения воды в Орле запланировано на 2022 год Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 6 сентября на заседании регионального Правительства обсудили строительство станции умягчения воды в облцентре. Работа намечена на 2022 год и обойдется она дороже, чем планировалось изначально.

Станцию умягчения воды на Окском водозаборном узле должны возвести в рамках всероссийского проекта "Чистая вода". Это масштабный объект, субсидию на строительство которого выделяет федеральная казна. Изначально работа оценивалась в сумму порядка 115 миллионов рублей, однако на сегодняшний день эта цифра выросла.

- В настоящее время осуществлена повторная загрузка проектно-сметной документации для проведения государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости на указанный объект. Идет проверка. Ожидается значительное увеличение стоимости строительства станции, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Очевидно, потребуются дополнительные финансовые вливания для строительства объекта.