Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 13:24

В Орловской области ожидаются первые осенние заморозки до -2 градусов

7 сентября в отдельных районах региона ударит мороз
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Первый осенний мороз ожидается в Орловской области

Первый осенний мороз ожидается в Орловской области

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Ранняя осень, пришедшая в центральную Россию, готовит для жителей Орловской области сюрприз. В ближайшие сутки в регионе местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

Об опасном погодном явлении орловцев предупредило МЧС. По прогнозам гидрометцентра области, в ночь и утром во вторник 7 сентября в некоторых районах столбики термометров опустятся до минусовых значения.

В ближайшие сутки на территории Орловской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с, в ночное время и утром туман. Днем +12...+14 тепла.

В региональном МЧС жителей региона просят считаться с морозной погодой и соблюдать правила безопасности, в особенности это касается водителей.