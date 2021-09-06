В Орловской области ожидаются первые осенние заморозки до -2 градусов

Первый осенний мороз ожидается в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

Ранняя осень, пришедшая в центральную Россию, готовит для жителей Орловской области сюрприз. В ближайшие сутки в регионе местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

Об опасном погодном явлении орловцев предупредило МЧС. По прогнозам гидрометцентра области, в ночь и утром во вторник 7 сентября в некоторых районах столбики термометров опустятся до минусовых значения.

В ближайшие сутки на территории Орловской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с, в ночное время и утром туман. Днем +12...+14 тепла.

В региональном МЧС жителей региона просят считаться с морозной погодой и соблюдать правила безопасности, в особенности это касается водителей.