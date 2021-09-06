В Орле бездомный задержан по подозрению в убийстве пенсионера

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле по подозрению в убийстве пенсионера задержан бездомный. Тело 79-летнего горожанина с множественными ранениями было найдено в частном доме.

Сообщение о ЧП, случившемся на Тимиязевской улице, поступило в полицию. На месте происшествия работали следователи и оперативники, сразу удалось установить, что смерть наступила не от естественных причин: на теле, голове обнаружены следы насилия. По горячим следам удалось установить предполагаемого убийцу, которым оказался бездомный и безработный 39-летний родственник погибшего.

- Полицейские установили, что телесные повреждения злоумышленник нанес в ходе внезапно возникшего конфликта во время совместного распития спиртных напитков. Впоследствии от полученных травм мужчина скончался, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Все обстоятельства случившегося предстоит установить следователям.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство ), - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В данный момент решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого в убийстве.