В Орле водитель "БМВ" пострадал при столкновении с "Мерседесом"

Иномарки столкнулись в Советском районе Орла Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Водитель легковой иномарки "БМВ" пострадал при ДТП в Советском районе Орла. Машина не разъехалась с "Мерседесом".

Автомобильная авария произошла в минувшую субботу, 4 сентября. В первом часу дня 32-летний водитель ехал за рулем "Мерседеса" по Приборостроительной улице со стороны Матвеева в сторону Ипподромного переулка. По Ипподромному переулку двигался автомобиль "БМВ", за рулем которого был 27-летний водитель.

-В районе дома №33 по улице Приборостроительной водитель автомобиля "Мерседес" допустил столкновение с автомобилем "БМВ", котоый ехал со стороны Наугорского шоссе. В результате ДТП водитель "БМВ" получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Несмотря на травмы, ложиться в больницу пострадавший водитель легковушки отказался.