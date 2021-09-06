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Происшествия6 сентября 2021 12:11

В Орле водитель "БМВ" пострадал при столкновении с "Мерседесом"

Иномарки не разъехались в Советском районе
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Иномарки столкнулись в Советском районе Орла

Иномарки столкнулись в Советском районе Орла

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Водитель легковой иномарки "БМВ" пострадал при ДТП в Советском районе Орла. Машина не разъехалась с "Мерседесом".

Автомобильная авария произошла в минувшую субботу, 4 сентября. В первом часу дня 32-летний водитель ехал за рулем "Мерседеса" по Приборостроительной улице со стороны Матвеева в сторону Ипподромного переулка. По Ипподромному переулку двигался автомобиль "БМВ", за рулем которого был 27-летний водитель.

-В районе дома №33 по улице Приборостроительной водитель автомобиля "Мерседес" допустил столкновение с автомобилем "БМВ", котоый ехал со стороны Наугорского шоссе. В результате ДТП водитель "БМВ" получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Несмотря на травмы, ложиться в больницу пострадавший водитель легковушки отказался.