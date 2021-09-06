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Здоровье6 сентября 2021 11:59

Коронавирус в Орле, новости на 6 сентября: за сутки заболело 78 человек

В последние дни заболеваемость пошла на спад
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области

Фото: Архив "КП"

О том, сколько человек в регионах России заболело коронавирусом за последние сутки, рассказал федеральный оперативный штаб. Рассказываем, какое количество жителей Орловской области заболело, вылечилось и скончалось на 6 сентября 2021 года.

Согласно данным статистики, заболеваемость в регионе пошла на спад. Если еще пару недель назад фиксировалось больше сотни новых случаев заражения в сутки, то за минувший день заболевших выявлено 78. Всего случаев заболевания ковидом в Орловской области зафиксировано 43 711.

Выздоровел и закрыл больничный 101 житель региона. За все время выздоровевших насчитывается 40 572.

Скончался за последний сутки один пациент, болевший коронавирусом. Пандемия забрала жизни 952 орловцев.