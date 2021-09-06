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Общество6 сентября 2021 10:46

Орловцы могут выбрать логотип для бренда "Литературная столица России"

Онлайн-голосование продлится до 20 сентября
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Орловцы могут выбрать логотип "Литературной столицы России"

Орловцы могут выбрать логотип "Литературной столицы России"

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орловской области предложили самим выбрать логотип для бренда "Литературная столица России". Голосование пройдет с 6 по 20 сентября в онлайн формате.

Третьей литературной столицей Орловщина в народе зовется давно, а в июне 2021 бренд запатентовали.

- У региона, города и литературных музеев появились необходимые юридические основания для использования бренда в целях продвижения туристских ресурсов как внутри области, так и за ее пределами, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Теперь нужно выбрать символику. На выбор орловцам предлагают три логотипа. В первых двух обыгрывается образы орла и книг, а на третьем изображены перо, книга и ротонда Дворянского гнезда.

Подробнее о бренде, логотипах и голосовании читайте здесь.