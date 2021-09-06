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Происшествия6 сентября 2021 9:51

В Орле внедорожник "Ниссан" протаранил подростка на питбайке

Юный водитель мотоцикла госпитализирован с ранениями
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Юный водитель мотоцикла получил ранения

Юный водитель мотоцикла получил ранения

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле при ДТП пострадал юный водитель мотоцикла. Внедорожник "Ниссан" протаранил двухколесный транспорт на повороте, подросток госпитализирован с ранениями.

Авария случилась накануне вечером, 5 сентября, около восьми часов. Сорокалетний водитель за рулем иномарки "Ниссан Кашкай" ехал по Московскому шоссе со стороны Тульской улице. Возле дома №33, по светофору, он стал поворачивать налево и столкнулся со встречным питбайком "Атом", за рулем которого был 15-летний юноша.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Минувшие выходные в регионе выдались "богатыми" на ДТП. Полицейские зафиксировали на дорогах 28 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадало 8 человек.