Почти 186 тысяч жителей Орловской области привились от коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Почти 186 тысяч жителей Орловской области сделали прививки от коронавируса. Такую цифру 5 сентября озвучили в региональном правительстве.

Большинство из привившихся сделали укол "Спутником V". Полностью завершило вакцинацию этим препаратом 170,6 тысяч человек, еще несколько тысяч ждут второго укола. На выходных в регион поставили дополнительную партию "Спутника" в количестве 5400 доз.

Еще 12,2 тысячи человек сделали прививки вакциной "ЭпиВакКорона", 761 орловец привился "КовиВаком", а однокомпонентным "Спутником Лайт" привилось около 13 тысяч человек, причем больше двух тысяч жителей региона ревакцинировалось.

Вакцинация продолжается. Согласно рекомендации Минздрава ограничения по ковиду могут быть сняты когда прививки от этой болезни сделает 60% населения региона. Для Орловской области это цифра в 355 тысяч человек.