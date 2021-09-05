В Орле потеплеет к будущим выходным

К будущим выходным в Орле потеплеет Фото: Ольга СУПОНЕВА

Осенняя погода, которая накрыла Орел и область на старте сентября, смягчится. По прогнозам синоптиков, к будущим выходным в регионе потеплеет. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле и области на 6-10 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, понедельник 6 сентября выдастся холодным. В ночное время всего +3 градуса, днем до +13. Пасмурно, дождь. Ветер северо-западный 2-3 м/с. Давление 751 мм рт.ст.

Во вторник 7 сентября от +4 ночью до +16 днем. Переменная облачность, без осадков. Ветер с запада до 5 м/с, давление на прежнем уровне.

В среду 8 сентября от +7 в темное время суток до +17 градусов днем. Пасмурно, дождливо. Ветер сменится юго-западным, скорость 4-5 м/с. Давление понизится до 743 мм рт.ст.

В четверг 9 сентября теплее. Ночью термометры покажут +9 градусов, а днем воздух прогреется до +21. Облачность переменная, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер с запада, 6 м/с, атмосферное давление 741 мм рт.ст.

В пятницу 10 сентября еще теплее. Ночью температура воздуха +11 градусов, днем столбики термометров доберутся до отметки в +22 градуса. Небольшая облачность, без дождя. Ветер западный 3-4 м/с, давление 749 мм рт. ст.