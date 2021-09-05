За 378 тысяч отремонтируют актовый зал художественного училища в Орле

В Орле отремонтируют актовый зал художественного училища Мясоедова. Обойдется это в 378 тысяч рублей.

Деньги на ремонт выделены из областного бюджета, соответствующее распоряжение уже подписано. В этом году училище празднует юбилей, к праздничной дате актовый зал приведут в порядок, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Художественное училище было образовано в 30-х годах прошлого века на базе губернской художественной школы,затем, в 50-х,оно было расформировано. И только в 1971 году учебное заведение воостановили, одним из инициаторов воссоздания был Алексей Курнаков.