Количество смертей от коронавируса в Орловской области достигло 950

Оперативный штаб обновил статистику по распространению коронавируса в регионах России и его последствиях. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 4 сентября 2021 года.

За последние сутки заболело ковидом 80 орловцев, всего зафиксировано 43 554 случая заболевания коронавирусом.

Выздоровело и закрыло больничный 112 пациентов, что превышает суточное количество новых заболевших. В общей сложности выздоровело 40 362 человека.

Умерло еще двое человек за последние сутки. Число смертей от коронавируса за все время течения пандемии в Орловской области достигло 950.