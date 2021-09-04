Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 сентября 2021 13:59

Количество смертей от коронавируса в Орловской области достигло 950

Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 4 сентября 2021
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Оперативный штаб обновил статистику по распространению коронавируса в регионах России и его последствиях. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 4 сентября 2021 года.

За последние сутки заболело ковидом 80 орловцев, всего зафиксировано 43 554 случая заболевания коронавирусом.

Выздоровело и закрыло больничный 112 пациентов, что превышает суточное количество новых заболевших. В общей сложности выздоровело 40 362 человека.

Умерло еще двое человек за последние сутки. Число смертей от коронавируса за все время течения пандемии в Орловской области достигло 950.