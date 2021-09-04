Орловец украл из дома своего соседа межкомнатную дверь

В Орловской области полицейские раскрыли кражу межкомнатной двери. Инцидент произошел в Покровском районе.

В местный отдел полиции пришел мужчина и рассказал, что долго не был дома и по приезду обнаружил, что пропала новая дверь. Ущерб составил около трех тысяч рублей. При этом мужчина пояснил, что тот, кто стащил дверь, повредил замок на входе в дом. Оперативники взялись за розыск возможного вора и вышли на след местного 38-летнего жителя.

- Оперативники выяснили, что мужчина, пользуясь отсутствием соседа, повредил запорное устройство и проник в дом, откуда похитил новую межкомнатную дверь. Впоследствии подозреваемый установил ее в своем жилище, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мужчина признался в преступлении. Дверь у него забрали. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.