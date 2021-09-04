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Здоровье4 сентября 2021 9:37

4 сентября привиться от ковида можно на автовокзале Орла и у ТЦ "Водолей"

Медики ждут орловцев а пунктах вакцинации с 9.00 до 16.00
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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А субботу к сентября жители Орла могут сделать прививки от коронавируса в здании автовокзала в Заводском и у торгового центра "Водолей" в Советском районе города. Медики ждут горожан на прививку с 9 утра до 16 часов дня.

Медицинский кабинет в здании автовокзала расположен на втором этаже здания (ул. Автовокзальная, 1). А у ТЦ "Водолей" в указанное время будет дежурить мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ул. Тургенева, 42). Перед прививкой врачи осмотрят пациентов.

С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС.