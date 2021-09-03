В Орловской области самыми активными читателями стали жители Колпнянского района Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подвели итоги по досрочной подписке на первое полугодие 2022 года и выбрали самый читающий район. Им оказался Колпнянский район.

Здесь на одну тысячу человек приходится 219 подписок. При этом в районе проживают 12 тысяч жителей, а подписка оформлена на 2635 экземпляров изданий.

Далее, по данным Почта России, идет Залегощенский район с населением 13500 человек. На тысячу человек тут 170 подписки. Всего ее оформили 2312 жителей.

На третьем месте Корсаковский районе (152 подписки на тысячу человек), на четвертом – Новосильский (110 на тысячу) и замывает пятерку лидеров Глазуновский район (84 подписки на тысячу человек).

- Лидерами подписки остаются районные газеты. В топ самых популярных изданий у любителей читать бумажную прессу также входят местные областные газеты - «Орловская правда» и «Орловский меридиан», федеральные «АиФ» и «Комсомольская правда», - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.