Орловец обещал незнакомке «замять» уголовное дело на ее родственника и обманул Фото: Архив "КП"

В Орловской области мошенник оставил 57-летнюю жительницу Болховского района без 1 миллиона 110 тысяч рублей. Эти деньги она перевела незнакомцу, обещавшего помочь «замять» уголовное дело на своего родственника.

Мужчина заверил орловчанку в том, что может за вознаграждение «решить вопрос» о смягчении состава преступления. Та поверила и перечислила ему деньги на банковский счет. Однако никакой «помощи» не последовало и обманутая женщина обратилась в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подозреваемым по делу оказался 40-летний житель Колпнянского района. Полученными деньги он успел потратить.