В Орле гендиректору «Союзинформ» продлили срок содержания под стражей Фото: Архив "КП"

В Орле продлили срок содержания под стражей для одно из фигурантов скандального дела о строительстве многопрофильного медцентра областной клинической больницы (в народе – Титаник). Гендиректор подрядной фирмы «Союзинформа» хотели отпустить под домашний арест, однако в итоге оставили в СИЗО.

Напомним, руководителя организации подозревают в хищениях при строительстве «Титаника». По версии следствия, стоимость выполненных работ была завышена более чем на 230 миллионов рублей.

- Уголовное дело в настоящее время рассматривается Заводским районным судом Орла. В ходе рассмотрения дела судом в отношении подсудимого мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест. Прокуратура не согласилась с позицией суда, на постановление районного суда принесено апелляционное представление, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В итоге решение суда первой инстанции было отменено и подозреваемый остался под стражей.