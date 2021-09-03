Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 15:15

Орловские школы получат 29 новых автобусов

Пополнение автопарка ждет и больницы
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Орловские школы получат 29 новых автобусов

Орловские школы получат 29 новых автобусов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области пройдет очередное пополнение автопарков школ и больниц. По поручению Президента России Владимира Путина регионы страны получат почти 6 тысяч машин, из них 46 - Орловская область.

Так, в образовательные организации поступит 29 школьных автобусов, а в учреждения здравоохранения – 17 автомобилей скорой помощи.

- Из резервного фонда на закупку автотранспорта для регионов было выделено более 15,3 млрд рублей на 2021 год. Из них на закупку школьных автобусов предусмотрено почти 10 млрд рублей. Остальная часть средств – более 5,5 млрд рублей – пойдет на закупку автомобилей скорой помощи, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Поставку новых автобусов и автомобилей скорой помощи в регионы обеспечит Минпромторг.