Орловские школы получат 29 новых автобусов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области пройдет очередное пополнение автопарков школ и больниц. По поручению Президента России Владимира Путина регионы страны получат почти 6 тысяч машин, из них 46 - Орловская область.

Так, в образовательные организации поступит 29 школьных автобусов, а в учреждения здравоохранения – 17 автомобилей скорой помощи.

- Из резервного фонда на закупку автотранспорта для регионов было выделено более 15,3 млрд рублей на 2021 год. Из них на закупку школьных автобусов предусмотрено почти 10 млрд рублей. Остальная часть средств – более 5,5 млрд рублей – пойдет на закупку автомобилей скорой помощи, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Поставку новых автобусов и автомобилей скорой помощи в регионы обеспечит Минпромторг.