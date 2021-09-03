Погода в Орле на выходные: будет дождливо и прохладно

Погода в Орле на выходные Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первые осенние выходные в Орле и области обещают быть пасмурными и прохладными. Температура воздуха продолжит опускаться. Публикуем полный прогноз погоды на 4 и 5 сентября.

По данным Росгидрометцентра, в субботу 4 сентября ожидается переменная облачность и временами небольшой дождь. Днем воздух прогреется всего до +13 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6. Ветер северо-западный 6 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

В воскресенье, 5 сентября, будет нет так пасмурно. Облачно, но с прояснениями. Вновь небольшой дождь. Днем + 13 градусов, ночью + 5. Ветер северо-западный 4 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.