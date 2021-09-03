В Орловской области «Дэу Матиз» врезался в «Камаз». Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В четверг, 2 сентября, в поселке Глазуновка произошла авария с участием легковушки и «Камаза». К счастью, обошлось без серьезных травм.

ДТП случилось в районе двух часов дня. 74-летний водитель «Дэу Матиз» ехал по улице Ленина в райцентре и возле дома №103 врезался в большегруз.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» получил травмы, отпущен, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. Травмы получили четыре человека.