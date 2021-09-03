Глава орловского облздрава рассказал, как будут делать прививки от гриппа в этом году

Сегодня, 3 сентября, в Орле прошел очередной онлайн-брифинг с и.о. руководителя областного Департамента здравоохранения. Владимир Николаев рассказал, как в этом году будет проходить вакцинация от гриппа.

Подготовка к прививочной кампании уже началась. В Орловскую область прибыло более 200 тысяч доз вакцины «СОВИГРИПП» и 20 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри».

Однако в этом году вакцинация от гриппа будет идти параллельно вакцинации от коронавируса. Из-за этого возникнут определенные особенности.

- По существующим нормативным документам и инструкциям между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не менее одного месяца, - отметил Владимир Николаев.

И.о. руководителя облздава пояснил, что вакцина от ковид не защищает от гриппа, так как это разные инфекции.

- Вакцинироваться от гриппа также нужно, потому что возможна микст-инфекция, то есть совмещения вируса гриппа с новой коронавирусной инфекцией, приводящее к утяжелению процесса заболевания, - добавил чиновник.