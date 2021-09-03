На Московской в Орле «Лада» врезалась в столб из-за помехи на дороге Фото: Архив "КП"

В четверг, 2 сентября, в Железнодорожном районе Орла произошло ДТП. Из-за возникшей на дороге помехи «Лада Гранта» врезалась в столб. Есть одна пострадавшая.

Авария случилась в 12.40 часов дня в районе дома №106 на Московской улице. Как сообщает Госавтоинспекция Орловской области, создал помеху в движении 75-летний водитель «ВАЗ 111130».

Автомобилист ехал со стороны Старо-Московской улицы в направлении улицы Орджоникидзе. В это время «Лада» ехала справа попутно.

- В результате ДТП 37-летняя пассажирка автомобиля «Лада» получила травмы. Отпущена домой, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.