В Орловской области началась подготовка к вакцинации от гриппа Фото: Архив "КП"

В Орловской области началась подготовка к вакцинации населения от гриппа. В этом году она будет проводиться параллельно с вакцинацией от коронавируса. Ситуацию разбирали на заседании оперштаба 2 сентября 2021.

Согласно озвученным данным, Орловская область уже получила более 200 тысяч доз вакцины «СОВИГРИПП» и 20 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» от гриппа.

Что же касается вакцин от ковида, то в них также нет дефицита.

- В настоящее время в регионе имеется достаточный запас вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вся вновь поступающая вакцина оперативно распределяется между медицинскими учреждениями области, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В настоящее время «Спутником Лайт» привились 11 718 орловцев, «Спутником V» - 188 701 человек (первый компонент) и 168 341 человек (второй компонент).