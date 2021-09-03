«Кросс Нации» в Орле пройдет в парке Победы через две недели Фото: Архив "КП"

18 сентября в Орле пройдет ежегодный Всероссийский забег «Кросс Нации». В этом году его организуют в обновленном парке Победы. В спортивном событии смогут принять участие, как профессионалы, так и бегуны-любители.

Забеги пройдут на четырех дистанциях. Самая маленькая – 600 метров. По ней пробегут юные спортсмены девяти лет и младше. Далее дистанция тысяча метров для мальчиков и девочек 10-12 лет, две тысячи метров для юношей и девушек от 12 до 19 лет и старше. Самая большая дистанция - 5 000 метров для молодежи от 19 лет и старше.

- Заявки на участие в забеге можно подать с 14 по 17 сентября в Училище олимпийского резерва и в день забега 18 сентября с 9:30 до 10:50 на месте проведения соревнования. Необходимо представить пакет документов: паспорт или свидетельство о рождении, полис, справку о допуске врача и полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, - сообщает пресс-служба администрации Орла.