От литературы до еды: фестиваль «Тургеневский бережок» в Орле пройдет 19 и 20 сентября

Фестиваль «Тургеневский бережок-2021» в Орле пройдет 19 и 20 сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле вновь пройдет литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок». Большое брендовое событие состоится 19 и 20 сентября в ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе. Гостей ждет большая развлекательная и гастрономическая программа.

В этом году «Тургеневский бережок» включает в себя пять тематических направлений: гастрономия, событийный туризм, обучение, ремесло и культура. На фестивале будет представлена фермерская продукция. На интерактивных площадках орловцы смогут увидеть реконструкцию забав, угощений и особенностей быта тургеневских времен.

В 11 часов 19 сентября откроется ремесленная выставка с сувенирами от орловских мастеров, выставка книг со старинными рецептами и описанием обеденных церемоний и выставка молодных продукции и сыров.

В 12 часов начнутся в мастер-классы по дойке козы, по превращению овощей и фруктов в произведения искусства, по народным промыслам и истории русской кухни.

- 20 сентября на фестивале будут выбирать гастрономический бренд Орловщины. Организаторы назовут победителей в 8 номинациях – от первого блюда до напитков, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В этот же день в прямом эфире пройдет межрегиональный чемпионат по карвингу и соревнования по созданию 3D картин из продуктов. А в 15 часов стартует мастер-класс от австрийского повара Райнера Шобина.