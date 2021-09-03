В Советском районе Орла водитель «Киа» сбил женщину с ребенком на переходе

В Советском районе Орла иномарка сбила женщину с ребенком на переходе. Фото: Гоавтоинспекция Орловской области.

В четверг, 2 сентября, в Советском районе Орла иномарка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе. Авария произошла в районе девяти часов вечера на Приборостроительной улице.

27-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал со стороны улицы Максима Горького. В районе дома №120 он допустил наезд на 36-летнюю женщину и пятилетнего мальчика. В ДТП пострадал ребенок, но, к счастью, госпитализация не понадобилась.

- Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. Четыре человека получили травмы, - сообщает Гоавтоинспекция Орловской области.