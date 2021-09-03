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Здоровье3 сентября 2021 10:00

Нарушение масочного режима обошлось орловцам в 1 миллион 362 тысячи рублей

Штрафы на такую сумму назначили за проезд в общественном транспорте без масок
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Нарушение масочного режима в транспорте обошлось орловцам в 1 миллион 362 тысячи рублей

Нарушение масочного режима в транспорте обошлось орловцам в 1 миллион 362 тысячи рублей

Фото: Архив "КП"

Накануне, 2 сентября, в Орле прошло заседание оперштаба. Одной из тем на повестке дня оказалось соблюдение ограничительных мер по коронавирусу. В том числе, и масочному режиму.

Согласно данным, озвученным руководителем регионального Департамента дорожного хозяйства и транспорта Алексеем Субботиным, за нарушение масочного режима в общественном транспорте назначено штрафов на общую сумму 1 миллион 362 тысяч рублей. Водители и перевозчики получили 98 предупреждений.

- Всего за нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил составлено 5 протоколов в отношении юридических лиц, 29 в отношении индивидуальных предпринимателей, 7 в отношении должностных лиц и 1166 в отношении физических лиц. Районными судами Орловской области вынесено 692 постановления. Общая сумма штрафов составила 678 тысяч рублей, - добавил Анатолий Новиков, заместитель руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области.