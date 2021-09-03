Подозрительный пакет и рюкзак напугали орловцев

Орловцы сообщили в МЧС о подозрительных предметах Фото: Ольга СУПОНЕВА

За сутки, 2 сентября, дважды орловские спасатели выезжали на вызов о подозрительных предметах. Орловцев напугали брошенный пакет и рюкзак, их обследовали на наличие взрывчатки.

Первый случай произошел в городе Орле. На Автовокзальной улице прохожая обнаружила пакет, стоявший у входа в здание. Женщина позвонила в службу спасения. Место оцепили, полицейские обследовали пакет, но, к счастью, в нем не оказалось опасных веществ: пакет был наполнен вещами.

А второй случай произошел в Кромском районе. Здесь, в деревне Кромской мост, кто-то оставил на остановке общественного транспорта рюкзак. Бдительные жители позвонили в МЧС.

- Сотрудники полиции обследовали рюкзак, ВОП не обнаружено, рюкзак был пуст, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.