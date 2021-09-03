В Орловской области статус свободных от ковид получили 213 организаций Фото: Архив "КП"

В четверг, 2 сентября, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания вновь кампания по вакцинации и получение орловскими предприятиями и организациями статуса свободных (защищенных) от COVID-19.

Согласно озвученным данным, сейчас такой статус получили 213 организаций. В них 100% сотрудников вакцинированы от коронавируса, имеют антитела или противопоказания к прививке.

- Так, статус свободных от COVID-19 теперь имеют 55 предприятий торговли и 28 предприятий общепита, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.