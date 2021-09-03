В Орле женщина украла кошелек у пенсионерки

Жительницу Орла задержали по подозрению в краже кошелька у пенсионерки. Пожилая женщина забыла его на кассе супермаркета, а другая покупательница решила присвоить бумажник с деньгами.

В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка. Она рассказала, что случайно оставила кошелек в магазине, где отоваривалась, а когда вернулась кошелька уже не было. Оперативники взялись за розыск возможного вора и вскоре им удалось установить, что бумажник с находящимися в нем пяти тысячами рублей прихватил с собой 54-летняя женщина.

-В беседе с полицейскими женщина не стала отрицать свою причастность к противоправному деянию, а также возместила причиненный ущерб, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Однако от уголовного дела признание орловчанку не уберегло: оно возбуждено по статье "Кража".