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Происшествия3 сентября 2021 9:09

В Орле женщина украла кошелек у пенсионерки

"Добычей" стали 5 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Жительницу Орла задержали по подозрению в краже кошелька у пенсионерки. Пожилая женщина забыла его на кассе супермаркета, а другая покупательница решила присвоить бумажник с деньгами.

В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка. Она рассказала, что случайно оставила кошелек в магазине, где отоваривалась, а когда вернулась кошелька уже не было. Оперативники взялись за розыск возможного вора и вскоре им удалось установить, что бумажник с находящимися в нем пяти тысячами рублей прихватил с собой 54-летняя женщина.

-В беседе с полицейскими женщина не стала отрицать свою причастность к противоправному деянию, а также возместила причиненный ущерб, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Однако от уголовного дела признание орловчанку не уберегло: оно возбуждено по статье "Кража".