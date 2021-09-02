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Здоровье2 сентября 2021 17:11

В «красных зонах» орловских больниц занято более 630 ковидных коек

В регионе свободно около 36% коечного фонда для пациентов с коронавирусом
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В «красных зонах» орловских больниц занято более 630 ковидных коек

В «красных зонах» орловских больниц занято более 630 ковидных коек

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 2 сентября, в Орле прошло заседание регионального оперативного штаба. В центре внимания оказалось состояние коечного фонда «красной зоны» в больницах области.

Согласно данным, озвученных и.о. руководителя облздрава Владимиром Николаевым, всего сейчас развернуто 996 ковидных коек, из них занято 636. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 36,1%.

- В настоящее время в амбулаторных условиях наблюдаются 1283 человека, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, 150 пациентов с диагнозом, установленном на основании клинических данных, и 6 вирусоносителей, - сообщил Владимир Николаев.