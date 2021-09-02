В «красных зонах» орловских больниц занято более 630 ковидных коек Фото: Архив "КП"

Сегодня, 2 сентября, в Орле прошло заседание регионального оперативного штаба. В центре внимания оказалось состояние коечного фонда «красной зоны» в больницах области.

Согласно данным, озвученных и.о. руководителя облздрава Владимиром Николаевым, всего сейчас развернуто 996 ковидных коек, из них занято 636. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 36,1%.

- В настоящее время в амбулаторных условиях наблюдаются 1283 человека, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, 150 пациентов с диагнозом, установленном на основании клинических данных, и 6 вирусоносителей, - сообщил Владимир Николаев.