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Происшествия2 сентября 2021 16:44

На орловской трассе в Должанском районе на мопеде опрокинулся мужчина

42-летний водитель не справился с управлением
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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42-летний водитель не справился с управлением мопедом. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

42-летний водитель не справился с управлением мопедом. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В среду, 1 сентября, в Должанском районе произошла авария, в которой пострадал водитель мопеда. Инцидент случился в начала девятого часа вечера на автодороге «Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое».

42-летний мужчина ехал со стороны села Урынок в направлении села Вышнее Долгое. В районе 91 километра он не справился с управлением и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель мопеда получил травмы, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими.