Орловские театры и музеи присоединились к программе «Пушкинская карта»

В Орловской области девять учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта». В трех театрах, четырех музеях и их филиалах, Орловской областной филармонии и областном выставочном центре молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет приобретать билеты за государственный счет.

Напомним, новая культурная программа стартовала с 1 сентября 2021 года. Через Госслуги или специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура» можно оформить электронную «Пушкинскую карту» на 3000 рублей.

- Действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в Орловской области, но и путешествуя по стране. Молодые люди смогут купить билет в любом учреждении культуры, которое присоединилось к программе, - сообщает пресс-службе Правительства орловской области.

Итак, в нашем регионе в программе участвуют театр им. Тургенева, театр «Свободное пространство», Орловский театр кукол, филармония, музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», областной краеведческий музей, й музей изобразительных искусств, объединенный государственный литературный музей Тургенева и областной выставочный центр.

В дальнейшем количество учреждений планируют увеличить.