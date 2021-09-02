В Орле возбудили дело на руководство фирмы, строившей дом на улице Космонавтов

Директор ООО «УниСтрой» задержан прямо во время совещания в прокуратуре. Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

В Орле проблема с долевым строительством многоэтажки на улице Космонавтов Северного района обернулась возбуждением уголовного дела. Подозреваемыми в растрате в особо крупном размере руководство строительной фирмы ООО «УниСтрой».

По данным следствия, застройщик заключал договора на строительства с октября 2016 года на общую сумму свыше 121 миллиона рублей. При этом обязывался сдать жилье не позднее апреля 2019 года.

Однако сделано этого не было даже после привлечения кредитных и заемных средств свыше 297 миллионов рублей.

- Руководством ООО «Унистрой» указанные денежные средства были похищены и перечислены на счета иных организаций, чем было допущено их нецелевое расходование и причинен участникам долевого строительства ущерб в особо крупном размере, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Директор «Унистроя» задержали прямо во время совещания в прокуратуре 2 сентября. Расследование уголовного дела продолжается.

- Кроме того, на рассмотрении Советского районного суда Орла уже находится уголовное дело в отношении единственного участника и директора «Унистрой-Орел». Он обвиняется в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Руководитель фирмы обвиняется, в том что не выполнил свои обязательства по договорам о долевом участии в строительстве жилого дома позиции 2 по улице Космонавтов. В результате 71 гражданам причинен материальный ущерб в сумме более 67 миллиона рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.