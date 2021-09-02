В Мценске заканчивают создание модельной библиотеки имени Новикова. Фото: http://novikov-library.ru

Через несколько недель в Орловской области появится еще одна модельная библиотека. Сейчас в Мценске завершают переформатирование пространства Центральной городской библиотеки имени Новикова.

В рамках реализации нацпроекта «Культура» в обновление интеллектуального пространства вложили 10 миллионов рублей. Для библиотеки не только закупили книжные новинки-бестселлеры, но и оборудовали ее интерактивным, мультимедийным и музыкальным оборудованием.

Поработали профессионалы и над дизайном внутренних помещений. Увидеть изменения читатели смогут после 15 сентября 2021 года.

- Для автоматизированного процесса регистрации читателей и выдачи книг приобретена RFID-система, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, в 2020 году в Мценске появилась первая модельная библиотека на базе детской библиотеки ЦБС.