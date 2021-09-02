Орловские аграрии намолотили три миллиона тонн зерна Фото: Архив "КП"

В Орловской области подводят итоги уборочной кампании-2021. Аграрии собрали три миллиона тонн зерна. В лидерах оказались три района. Об этом сообщили сегодня, 2 сентября, на совещании в региональном Правительстве.

Так, лидерами стали Ливенский район (258,7 тысяч тонн зерна), Покровский (229,3 тысяч тонн) и Свердловский (190,5 тысяч тонн). Кроме того, в девяти районах собрали более 100 тысяч тонн зерна. Это Болховский, Кромской, Орловский, Мценский, Залегощенский, Свердловский, Новодеревеньковский, Колпнянский и Должанский районы.

- К настоящему моменту выполнено 99,1% от плана по уборке озимых зерновых культур. Их намолочено 1865,5 тысяч тонн. Средняя урожайность - 43,9 ц/га. Яровые зерновые культуры обмолочены с площади 294,3 тысяч гектар, намолочено 1134,6 тысяч тонн зерна с урожайностью 38,5 ц /га, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Теперь аграрии приступили к уборке гречихи и уже начали сеять озимые культуры – пшеницу и рапс.