В Северном районе Орла иномарка «подтолкнула» Калину. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 1 сентября, в Северном районе Орла произошла авария. ДТП случилось в неподалеку от дома №1"Ж" по Раздольной улице в 12.20 часов дня.

19-летний «Мицубиси» в сторону Болховского шоссе и врезался в едущую впереди попутно «Ладу Калину» под управлением 53-летнего водителя.

- В результате ДТП 22-летний пассажир автомобиля «Миуцубиси» получил телесные повреждения. Отпущен домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими.