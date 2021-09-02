В модернизацию Системы-112 в Орловской области вложат 27 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области модернизацию Системы-112 из регионального бюджета выделят 27 миллионов рублей. Единый номер обеспечивает вызов экстренных оперативных служб, а сама система официально введена в постоянную эксплуатацию с апреля 2019 года.

Финансирование будет проходить в рамках распоряжения губернатора Андрея Клычкова от 23 августа 2021 года.

- Основная цель - организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна». Система ускоряет работу всех оперативных служб, обеспечивая бесперебойный прием по номеру «112» вызовов и сообщений о происшествиях, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.