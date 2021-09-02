Коронавирус в Орловской области на 2 сентября 2021: заболели 87, умерли двое

Коронавирус в Орловской области на 2 сентября 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. По данным, озвученным федеральным оперштабом 2 сентября 2021, заболели еще 87 человек.

Всего за весь период пандемии заразились 43 304 жителя Орловской области, из них 40 153 смогли победить болезнь. Накануне из больниц по выздоровлению выписался 71 пациент.

Однако смертельные случаи по-прежнему фиксируются. Оперштаб подтвердил, что скончались еще три пациента с диагностированным коронавирусом. Всего за весь период пандемии умерли уже 943 заболевших.