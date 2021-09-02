В школе №51 в Зареченском микрорайоне Орла заработает бассейн

В Зареческом микрорайоне Орла в школе №51 скоро заработает бассейн. Долгое время он был не подключен, но теперь его уже наполняют водой и дети смогут заниматься плаванием. Об этом сообщил в прямом эфире 1 сентября губернатор Андрей Клычков.

Проблемы с содержанием бассейна ранее были вызваны сложным финансовым положением из-за блокировки четов орловских городских школ. После того, как в конце июля облцентр получил поддержку из областной казны, ситуацию удалось решить.

Как пояснил глава региона, бассейн заработает уже в самое ближайшее время.