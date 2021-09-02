Орловец попал под статью после поиска конопли в лесополосе

Орловец попал под статью из-за хранения конопли. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Ливенском районе уголовное дело из-за хранения наркосодержащего растения завели на 45-летнего орловца. Мужчина нашел дикорастущую коноплю из лесополосы домой и в итоге попал под статью.

После того, как полицейские получили оперативную информацию о возможном наркопреступлении, они выехали домой к потенциальному преступнику и устроили обыск. Коноплю в пакете нашли в одной из надворных построек. Экспертиза сведения о том, что растение относится к наркосодержащим подтвердились.

- В ходе допроса гражданин пояснил, что собрал дикорастущую коноплю для личного потребления. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.