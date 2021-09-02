Под Орлом в ДТП с двумя «ВАЗами» пострадали молодая женщина и ребенок. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В среду, 1 сентября, на 10 километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» произошла авария. На трассе не смогли разъехаться две отечественные легковушки.

ДТП случилось в начале 10 часа вечера. 38-летний водитель «ВАЗ 21111» выезжал на трассу со второстепенной дороги и врезался в «ВАЗ 2107», который в это время ехал со стороны Орла.

- В результате аварии пострадала двухлетняя девочка, пассажирка автомобиля «ВАЗ. Также травмы получила 27-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 2107». Обоим не потребовалась госпитализация, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за минувшие сутки на орловских дорогах зарегистрировано 17 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими.