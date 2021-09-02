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Здоровье2 сентября 2021 9:54

Вакцинировать от ковид в Орле 2 сентября можно в Советском и Заводском районах

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12 до 19 часов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле продолжается вакцинация от коронавируса

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня, 2 сентября, сделать прививку можно будет в мобильных пунктах вакцинации. Они расположатся в Советском и Заводском районах.

Медики будут ждать желающих привиться с 12 до 19 часов на 2 этаже здания автовокзала (улица Автовокзальная, 1) и около торгового центра «Водолей» на улице Тургенева.

- Для прохождения процедуры вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - в очередной раз напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.

Предварительная запись не требуется, прием проходит в порядке живой очереди.