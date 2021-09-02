Орловские спасатели и волонтеры отыскали грибника, два дня блуждавшего в лесу

Спасатели МЧС и волонтеры «Лиза Алерт» отыскали в заблудившегося в лесу грибника. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В среду, 1 сентября, в Орловской области успешно завершилась поисковая операция. Спасатели МЧС и волонтеры «Лиза Алерт» отыскали в заблудившегося в лесу грибника. Пожилой мужчина провел в лесной чаще целых два дня!

66-летний орловец отправился за грибами 31 августа в Урицком районе. Потерялся он в районе деревень Селихово и Сеножатная. К поискам подключились добровольцы, полиция, МЧС. И вот уже в шесть часов вечера 1 сентября пожилого грибника нашли.

Пенсионер сильно устал, изможден, но находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

- Мужчину передали врачам Скорой помощи в удовлетворительном состоянии, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.