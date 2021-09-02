Губернатору Андрею Клычкову исполнилось 42 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 2 сентября, орловскому губернатору Андрею Клычкову исполнилось 42 года. Уже с раннего утра глава региона принимает поздравления от родных и близких.

Одной из первых в соцсетях поздравила мужа с Днем Рождения его супруга Валерия.

- За твоей спиной, мы как за каменной стеной, - написала первая леди Орловской области.

Редакция «КП-Орел» присоединяется к поздравлениям! Желаем успехов!

ЗНАЙ!

Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в Калининграде. В 2000 году окончил Калининградский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция» и после окончания вуза несколько лет работал в уголовном розыске.

Позже связал свою жизнь в политику, стал депутатом Московской городской думы. На посту губернатора Орловской области с 14 сентября 2018 (временно исполняющий обязанности губернатора с 5 октября 2017).