Губернатору Андрею Клычкову исполнилось 42 года
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Сегодня, 2 сентября, орловскому губернатору Андрею Клычкову исполнилось 42 года. Уже с раннего утра глава региона принимает поздравления от родных и близких.
Одной из первых в соцсетях поздравила мужа с Днем Рождения его супруга Валерия.
- За твоей спиной, мы как за каменной стеной, - написала первая леди Орловской области.
Редакция «КП-Орел» присоединяется к поздравлениям! Желаем успехов!
ЗНАЙ!
Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в Калининграде. В 2000 году окончил Калининградский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция» и после окончания вуза несколько лет работал в уголовном розыске.
Позже связал свою жизнь в политику, стал депутатом Московской городской думы. На посту губернатора Орловской области с 14 сентября 2018 (временно исполняющий обязанности губернатора с 5 октября 2017).