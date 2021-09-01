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Происшествия1 сентября 2021 17:15

Под Орлом задержали грабителей, избивших и укравших у мужчины 18 тысяч рублей

Нападение произошло в селе Плещеево
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловском районе полицейские задержали двух грабителей, напавших на мужчину

В Орловском районе полицейские задержали двух грабителей, напавших на мужчину

Фото: Архив "КП"

В Орловском районе полицейские задержали двух грабителей, напавших на мужчину. Они избили и отняли у него 18 тысяч рублей на одной из улиц села Плещеево.

Как позже выяснилось, нападавшими оказались жители Курской области, приехавшие в наш регион на заработки. Одному 45 лет, а второму всего 15. В беседе с полицейскими они признались в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». На период предварительного следствия одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о передаче материалов уголовного дела по подследственности в следственные органы СУ СК, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.