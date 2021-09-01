«Зеленая роща» выявила нарушителей экологического законодательства

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Выявление «уклонистов» – особенно важная часть работы регоператора. Проверка наличия действующих договоров на вывоз ТКО у юрлиц, ИП и дачных товариществ ведется ежедневно. За прошедший месяц специалистами «Зелёной рощи» актуализирована информация по более чем 3000 собственникам нежилых помещений. Данные выявленных нарушителей направляются в Управление экологического надзора, которое наделено контрольно-надзорными функциями. В августе двум юридическим лицам уже вынесены протоколы о нарушении экологического законодательства об административном правонарушении.

Сейчас у юрлиц есть выбор, в какой форме заключать договор на вывоз мусора: по установленному нормативу или по количеству и объему контейнеров. В первом случае юрлицо ежемесячно оплачивает фиксированную сумму, рассчитанную для каждой организации индивидуально. Второй вариант расчета возможен в случае, если места накопления находятся на территории организации, закрытой для посторонних лиц. В этом случае установленные организацией контейнерные площадки должны быть согласованы и внесены в реестр площадок органом местного самоуправления. Только так юрлицо сможет подтвердить объем образуемых отходов.

Стоит отметить, что предприниматели стали активнее вносить свои контейнерные площадки в общий муниципальный реестр, что позволяет им самим устанавливать периодичность вывоза ТКО и экономить на услуге регоператора. Специалисты договорного отдела отмечают повышение заинтересованности среди предпринимателей в заключении договоров. Но, одновременно с этим, некоторые предприниматели отказываются оплачивать услугу по вывозу ТКО. При этом, отходы они вывозят на ближайшую контейнерную площадку или за город. В итоге, предназначенные для пользования жителями контейнеры, быстро переполняются, а по области образуются свалки.

«У некоторых предпринимателей сложилось ошибочное мнение, что отсутствие подписанного договора освобождает от оплаты и, соответственно, не может быть взыскана задолженность. Кроме того, есть мнение, что договор можно заключить с любой даты и с этой же даты оплачивать услугу. Это не так. С 1 января 2019 года все юрлица, индивидуальные предприниматели и ТСЖ обязаны заключить договор на вывоз отходов с региональным оператором», - поясняет Ирина Каширская, руководитель отдела по работе с юридическими лицами УК «Зелёная роща».

Для тех, кто не хочет выходить из тени, предусмотрена административная ответственность согласно статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» — наложение административного штрафа или приостановление деятельности до 90 суток. Сумма штрафов зависит от формы собственности организации – от 10 000 до 250 000 руб.

Регоператор «Зелёная роща» призывает юридических лиц принимать активное участие в общении со специалистами отдела по работе с юрлицами и не затягивать с подачей документов.

Заключить договор можно при личном визите или онлайн. Работают офисы в Орле, Ливнах, Мценске и Болхове. На сайте http://www.greenpark57.ru/for-clients/ur есть возможность получить необходимые документы и затем отправить их цифровые копии.

Задать вопросы можно по телефонам: 8 (4862) 48-10-05 и 8−910−748−10−05 или по почте office@greenpark57.ru.